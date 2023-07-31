Свёнтек повторила результат Серены Уильямс, выиграв 87 из 100 матчей в ранге 1-й ракетки
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Вчера, 30 июля, польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над представительницей Германии Лаурой Зигемунд в финальном матче хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), повторив достижение американки Серены Уильямс.
Как и Серена, Свёнтек одержала 87 побед в 100 матчах в качестве первой ракетки мира. Ига впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA в апреле 2022 года.
В матче с Зигемунд Свёнтек победила со счётом 6:0, 6:1. В том матче Ига один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Зигемунд два эйса и две двойные ошибки, брейк-пойнтов у Лауры не было. Общая продолжительность матча составила 1 час 9 минут.
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