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Экс-пятая ракетка мира Ариас раскритиковал Свёнтек из-за того, как она носит кепку

Экс-пятая ракетка мира Ариас раскритиковал Свёнтек из-за того, как она носит кепку
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Бывшая пятая ракетка мира американец Джимми Ариас, выступавший в мужском туре в 1980-е годы выступил с критикой первой ракетки миры Иги Свёнтек.

«Я не думаю, что она хороша для женского тенниса. Она носит кепку так низко, что вы даже не можете видеть её лицо или глаза во время матча. Значит, у вас не так много связи, как могло бы быть. Я не возражаю против того, чтобы она может чем-то рассердиться, но я хочу увидеть её личность», — приводит слова Ариаса Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Ига Свёнтек стала победительницей турнира WTA-250 в Варшаве. В финале Свёнтек встречалась с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (153-я в рейтинге WTA). Игра завершилась разгромной победой польской спортсменки со счётом 6:0, 6:1.

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