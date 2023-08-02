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«Ничего хорошего тут нет». Янчук — о разрешении украинкам не жать руки россиянкам

«Ничего хорошего тут нет». Янчук — о разрешении украинкам не жать руки россиянкам
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Советский и российский теннисист и тренер Виктор Янчук прокомментировал разрешение Женской теннисной ассоциации (WTA) украинским спортсменкам не пожимать руки представительницам России и Беларуси во время личных встреч.

«С одной стороны, рукопожатие после матча в теннисе — обязательный атрибут испокон веков. Знак уважения, дружбы, доверия к сопернику. Но нынешняя политическая ситуация в мире вынудила организаторов отменить его. К этому привёл категорический отказ представителей Украины. Увы, это превратилось в последнее время в тенденцию, и речь не шла о единичных случаях. Для того чтобы не провоцировать дальнейшие конфликты и осложнения, было принято такое решение. Только жизнь подскажет, правильное ли оно. На мой взгляд, ничего хорошего тут нет», — цитирует Янчука издание «RT на русском».

Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко, бывшая первая ракетка мира, сказала, что данное решение запоздало на полтора года.

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