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Россиянка Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной

Россиянка Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной
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На турнире в Вашингтоне российская теннисистка Дарья Касаткина в восьмой раз в карьере проиграла украинке Элине Свитолиной.

Впервые соперницы встретились ещё в 2016 году на турнире в Нью-Хэйвене, а предыдущая встреча Касаткиной и Свитолиной произошла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Результат на протяжении всех восьми матчей оставался неизменным – поражение россиянки. Добавим, что лишь дважды – в Нью-Хэйвене – 2016 и в Риме-2018 – Дарье удавалось выиграть у Элины сет.

В матче второго круга турнира в Вашингтоне посеянная пятой Касаткина за 1 час 36 минут уступила Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 2:6.

Вашингтон (ж). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 21:05 МСК
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Свитолина сыграет с американкой: либо с первой сеяной Джессикой Пегулой, либо с лаки-лузером Питон Стирнс.

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