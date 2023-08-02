Россиянка Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной

На турнире в Вашингтоне российская теннисистка Дарья Касаткина в восьмой раз в карьере проиграла украинке Элине Свитолиной.
Впервые соперницы встретились ещё в 2016 году на турнире в Нью-Хэйвене, а предыдущая встреча Касаткиной и Свитолиной произошла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Результат на протяжении всех восьми матчей оставался неизменным – поражение россиянки. Добавим, что лишь дважды – в Нью-Хэйвене – 2016 и в Риме-2018 – Дарье удавалось выиграть у Элины сет.
В матче второго круга турнира в Вашингтоне посеянная пятой Касаткина за 1 час 36 минут уступила Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 2:6.
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За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Свитолина сыграет с американкой: либо с первой сеяной Джессикой Пегулой, либо с лаки-лузером Питон Стирнс.
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