Свитолина после победы над Касаткиной спросила у тренера разрешения выпить пива

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) обратилась к своему тренеру Раймону Слейтеру с неожиданной просьбой.
Свитолина поделилась скриншотом переписки с наставником на своей странице в социальных сетях.
«Не могли бы вы взять мне одно пиво, пожалуйста», — написала Свитолина, добавив гифку с котом из серии мультфильмов «Шрек».
«Ну как я могу отказать», — ответил Слейтер.
Фото: соцсети Элины Свитолиной
Напомним, за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Свитолина сыграет с американкой: либо с первой сеяной Джессикой Пегулой, либо с лаки-лузером Питон Стирнс. Матч второго круга, в котором встретятся американские теннисистки, состоится сегодня, 3 августа.
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