Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Баэс вышел в финал турнира в Кицбюэле, обыграв первого сеяного Этчеверри в трёх сетах

Баэс вышел в финал турнира в Кицбюэле, обыграв первого сеяного Этчеверри в трёх сетах
Комментарии

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс стал первым финалистом хардового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинальном матче спортсмен обыграл своего соотечественника Томаса Мартина Этчеверри, 34-ю ракетку мира и первого сеяного соревнований. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 40 минут. За это время Себастьян Баэс выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил одну двойную ошибку. На счету Томаса Мартина Этчеверри — семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.

В финале Себастьян Баэс встретится с победителем матча Доминика Тима (Австрия, WC) и Ласло Джере (Сербия, 5).

Кицбюэль. 1/2 финала
04 августа 2023, пятница. 14:10 МСК
Томас Мартин Этчеверри
34
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		3 6
         
Себастьян Баэс
72
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023