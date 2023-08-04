Баэс вышел в финал турнира в Кицбюэле, обыграв первого сеяного Этчеверри в трёх сетах
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Аргентинский теннисист Себастьян Баэс стал первым финалистом хардового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинальном матче спортсмен обыграл своего соотечественника Томаса Мартина Этчеверри, 34-ю ракетку мира и первого сеяного соревнований. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.
Теннисисты провели на корте 2 часа 40 минут. За это время Себастьян Баэс выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил одну двойную ошибку. На счету Томаса Мартина Этчеверри — семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.
В финале Себастьян Баэс встретится с победителем матча Доминика Тима (Австрия, WC) и Ласло Джере (Сербия, 5).
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