Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками турнира в Вашингтоне в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду немка Лаура Зигемунд стали чемпионками хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В финале дуэт в двух сетах обыграл пару Алекса Гуарачи (Чили)/Моника Никулеску (Румыния). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Звонарёва и Зигемунд по ходу матча реализовали три брейк-пойнта из шести и допустили две двойные ошибки. На счету Гуарачи и Никулеску — один реализованный брейк-пойнт.
Для 38-летней Веры Звонарёвой победа в Вашингтоне стала 13-м в карьере титулом в парном разряде на турнирах WTA.
Напомним, Звонарёва является чемпионкой пяти турниров «Большого шлема»: трижды она выигрывала соревнования в парном разряде, дважды — в миксте.
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