Навратилова приветствовала решение об «открытой категории» для трансгендеров в плавании

Чехословацкая и американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде Мартина Навратилова приветствовала решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о создании «открытой категории» для участия в соревнованиях спортсменов-трансгендеров.
Своё мнение спортсменка выразила в социальных сетях: она опубликовала эмодзи «аплодисменты» под новостью World Aquatics. Ранее Навратилова неоднократно выступала против того, чтобы спортсмены-трансгендеры могли соревноваться в той же категории, что и женщины.
Напомним, в прошлом году World Aquatics запретила трансгендерным женщинам, достигшим периода полового созревания, выступать на женских турнирах. Решение было принято после скандала из-за выступлений в женских соревнованиях американской трансгендерной пловчихи Лии Томас.
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