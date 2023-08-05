Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрееску рассказала о цели попасть в топ-10 рейтинга WTA к концу сезона

Андрееску рассказала о цели попасть в топ-10 рейтинга WTA к концу сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о цели вернуться в топ-10 рейтинга WTA к концу текущего сезона. Сейчас спортсменка является 44-й ракеткой мира, а её лучшим в карьере результатом была четвёртая строчка рейтинга, которую она занимала в 2019 году.

«Мне не нравится видеть это число рядом с моим именем, и я знаю, что могу быть гораздо лучше него. Моя цель к концу года — попасть в топ-20, но надеюсь — в топ-10. Вот такой рейтинг у меня должен быть. Я очень много работаю, и это окупится», — сказала Андрееску в подкасте No Challenges Remaining.

Напомним, свой лучший сезон теннисистка провела в 2019 году, когда она завоевала все титулы, которые есть у неё на данный момент. Тогда Бьянка Андрееску победила в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также выиграла Открытый чемпионат США.

Материалы по теме
Оголилась выше нормы. Румынка поразила облегающим нарядом на турнире в Вашингтоне в 2022-м
Оголилась выше нормы. Румынка поразила облегающим нарядом на турнире в Вашингтоне в 2022-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023