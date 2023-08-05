Андрееску рассказала о цели попасть в топ-10 рейтинга WTA к концу сезона

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о цели вернуться в топ-10 рейтинга WTA к концу текущего сезона. Сейчас спортсменка является 44-й ракеткой мира, а её лучшим в карьере результатом была четвёртая строчка рейтинга, которую она занимала в 2019 году.
«Мне не нравится видеть это число рядом с моим именем, и я знаю, что могу быть гораздо лучше него. Моя цель к концу года — попасть в топ-20, но надеюсь — в топ-10. Вот такой рейтинг у меня должен быть. Я очень много работаю, и это окупится», — сказала Андрееску в подкасте No Challenges Remaining.
Напомним, свой лучший сезон теннисистка провела в 2019 году, когда она завоевала все титулы, которые есть у неё на данный момент. Тогда Бьянка Андрееску победила в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также выиграла Открытый чемпионат США.
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