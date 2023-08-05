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Гауфф прокомментировала совместное проведение турниров ATP и WTA в Вашингтоне

Гауфф прокомментировала совместное проведение турниров ATP и WTA в Вашингтоне
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Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф поделилась мнением о параллельном проведении турниров ATP и WTA в одних и тех же городах. Как отметила спортсменка, опираясь на опыт соревнований ATP-500 и WTA-500 в Вашингтоне (США) в начале августа, такая организация позволяет привлекать большее число зрителей на матчи.

«На играх был практически аншлаг… Это показывает, что женские соревнования на турнирах со смешанной организацией могут собрать столько же зрителей, сколько и мужские. Надеюсь, таких турниров будет больше. Думаю, так теннис ещё больше приблизится к мировым стандартам», — приводит слова спортсменки Tennis One App.

Отметим, что, несмотря на равные категории турниров, на женских и мужских соревнованиях существенно различаются уровни призовых, а также возможности участия спортсменов, не входящих в топ-30 рейтингов ATP и WTA.

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