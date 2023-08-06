Видеообзор поражения Людмилы Самсоновой в полуфинале турнира в Вашингтоне с Кори Гауфф

В полуфинальном матче хардового турнире категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США), российская теннисистка Людмила Самсонова встречалась с представительницей США Кори Гауфф. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу американской спортсменки.

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время Гауфф сделала восемь подач навылет и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. На счету Самсоновой три подачи навылет, пять двойных ошибок и пять упущенных брейк-пойнтов.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В финале турнира в Вашингтоне Гауфф сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари, которая ранее в своём полуфинальном матче одержала победу над американской спортсменкой Джессикой Пегулой.