«О боже! Обожаю это фото». Арина Соболенко отреагировала на милые снимки с Паулой Бадосой
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Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала милые фото с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко из Монреаля (Канада). Напомним, теннисистки являются близкими подругами.
«Сабадоса», — подписала фото Бадоса.
«О боже! Обожаю это фото», — отреагировала на снимок, где даёт Пауле пять, Соболенко.
Соболенко и Бадоса готовятся к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Монреале. Арина посеяна на турнире под вторым номером и начнёт соревнования со второго раунда. Её соперницей станет либо хорватка Петра Мартич, либо квалифаер/лаки-лузер. Бадосе же на старте предстоит сразиться с 11-й сеяной, представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майе.
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