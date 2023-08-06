Карлос Алькарас: каждый болельщик «Реала» хочет видеть Мбаппе в Мадриде

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможном переходе французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Каждый болельщик «Реала» хочет видеть Мбаппе в Мадриде. Он один из лучших игроков в мире, все хотят видеть его в своей команде. Я вижу все эти мемы, связанные с Мбаппе в Мадриде, и они меня смешат. Но, надеюсь, мы прочитаем какие-нибудь новости о том, что Мбаппе переходит в «Реал», потому что мне бы этого хотелось», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.
20-летний Алькарас в данный момент находится в Монреале (Канада), где на турнире серии «Мастерс» вернётся в тур после невероятной победы на Уимблдоне-2023. Напомним, в напряжённом пятисетовом финале Карлос обыграл серба Новака Джоковича.
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