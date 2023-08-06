Маттео Берреттини откровенно рассказал о психологических проблемах

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о психологических проблемах, которые сопутствовали его возвращению в тур после травмы косых мышц живота.
«Эта тьма кажется беспросветной. Она поглощает тебя, потому что вместо того, чтобы остановиться и перевести дыхание, ты выкапываешь в себе целую пропасть», — приводит слова Берреттини Сorriere della Sera.
При этом Берреттини отметил, что в данный момент физически чувствует себя лучше и пытается быть счастливым, продолжать воспринимать теннис с той же страстью, что и в детстве.
Напомним, на турнире ATP-250 в Штутгарте (Германия), в первом матче после возвращения Берреттини не смог сдержать слёз после разгромного поражения от итальянца Лоренцо Сонего.
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