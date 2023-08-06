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Берреттини рассказал о своей первой встрече с Федерером на Уимблдоне

Берреттини рассказал о своей первой встрече с Федерером на Уимблдоне
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о своей первой встрече с Роджером Федерером, 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде, швейцарском теннисисте.

«В первом матче против него я даже не понимал, где нахожусь, я был так взволнован. И я был на Уимблдоне. Это убило меня, но это было прекрасно.

Он не просто великий теннисист, он великий человек. Он умеет быть простым, он, конечно, не наигранный, открытый, дружелюбный. Когда это всё проходит, чувствуется особая энергетика. У него есть харизма таланта и доброта», – приводит слова Берреттини Tennisuptodate.

Напомним, на турнире ATP-250 в Штутгарте (Германия), в первом матче после возвращения Берреттини не смог сдержать слёз после разгромного поражения от итальянца Лоренцо Сонего.

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