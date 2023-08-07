Видеообзор уверенной победы Гауфф над Саккари в финале турнира в Вашингтоне
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В воскресенье, 6 августа, состоялся финальный матч хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В нём за крупнейший титул в карьере боролись седьмая ракетка мира из США Кори Гауфф и девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари. Победу в двух сетах одержала американская теннисистка: матч завершился со счётом 6:2, 6:3.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенной победы Кори Гауфф над Марией Саккари в титульном матче турнира в Вашингтоне.
Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA
Кори Гауфф завоевала свой четвёртый титул в карьере и сохранит за собой седьмую строчку рейтинга WTA. Мария Саккари, в свою очередь, в понедельник, 7 августа, поднимется на восьмое место рейтинга.
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