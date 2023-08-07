«Надеюсь, мы сможем это сделать». Руне — о мечте об олимпийском миксте с Возняцки

Шестая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне рассказал, что думает о мечте об олимпийском миксте с Каролиной Возняцки, чемпионкой Australian Open — 2018, бывшей первой ракеткой мира, датской теннисистке.
«Это было бы очень круто, она мне очень нравится как человек и как игрок. Это было бы идеальное сочетание для меня на Олимпийских играх. Надеюсь, что мы сможем это сделать.
В Монте-Карло было суперзахватывающе. Она хорошо била по мячу и практически не промахивалась.
Я был удивлён, что она так хорошо играет. Она действительно полна решимости — когда она что-то делает, я уверен, что она сделает это хорошо.
Трудно возвращаться и играть матчи после долгого отсутствия. В этом задействовано много нервов. Но как только она разберётся с этим, думаю, она станет опасной», – приводит слова Руне France 24.
Возняцки и Руне не раз заявляли о своём желании вместе представить Данию на Олимпийских играх в миксте.
- 7 августа 2023
-
00:50
-
00:20
-
00:15
-
00:01
- 6 августа 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:37
-
23:10
-
22:59
-
21:43
-
20:50
-
19:58
-
18:47
-
16:39
-
16:14
-
15:27
-
15:19
-
14:27
-
13:56
-
13:34
-
12:50
-
12:43
-
12:33
-
12:19
-
11:09
-
11:05
-
10:35
-
10:31
-
09:40
-
09:21
-
07:37
-
06:26
-
04:12
-
03:44
-
01:26