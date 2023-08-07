«Надеюсь, мы сможем это сделать». Руне — о мечте об олимпийском миксте с Возняцки

Шестая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне рассказал, что думает о мечте об олимпийском миксте с Каролиной Возняцки, чемпионкой Australian Open — 2018, бывшей первой ракеткой мира, датской теннисистке.

«Это было бы очень круто, она мне очень нравится как человек и как игрок. Это было бы идеальное сочетание для меня на Олимпийских играх. Надеюсь, что мы сможем это сделать.

В Монте-Карло было суперзахватывающе. Она хорошо била по мячу и практически не промахивалась.

Я был удивлён, что она так хорошо играет. Она действительно полна решимости — когда она что-то делает, я уверен, что она сделает это хорошо.

Трудно возвращаться и играть матчи после долгого отсутствия. В этом задействовано много нервов. Но как только она разберётся с этим, думаю, она станет опасной», – приводит слова Руне France 24.

Возняцки и Руне не раз заявляли о своём желании вместе представить Данию на Олимпийских играх в миксте.