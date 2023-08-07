Нао Хибино — чемпионка турнира в Праге

В финальном матче хардового турнира WTA-250 в Праге (Чехия) победу одержала представительница Японии Нао Хибино (136-я в рейтинге WTA), в двух сетах со счётом 6:4, 6:1 обыграв соперницу из Чехии Линду Носкову (71-ю ракетку мира).
Продолжительность встречи составила 1 час и 44 минуты. За это время японская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету её соперницы из Чехии ни единого эйса, четыре двойные ошибки и реализация единственного брейк-пойнта.
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Напомним, турнир категории WTA-250 в Праге не успели доиграть за неделю из-за дождей, ежедневно прерывавших матчи. Организаторы перенесли окончание второго полуфинала соревнований, а также финал турнира на сегодняшний день, 7 августа.
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