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«Готова ко всему, что мне суждено». Беременная Серена Уильямс показала актуальные фото

«Готова ко всему, что мне суждено». Беременная Серена Уильямс показала актуальные фото
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребёнка, опубликовала в социальных сетях свежие фото. На них она оголила живот.

«Я так ждала этого момента… И готова ко всему, что мне суждено», — подписала фото Серена.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Ранее Серена сообщила, что они с мужем Алексисом Оганяном ждут вторую дочь. У пары растёт старшая дочь, которую зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью (правда, до второй беременности) Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.

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