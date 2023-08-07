«Готова ко всему, что мне суждено». Беременная Серена Уильямс показала актуальные фото

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребёнка, опубликовала в социальных сетях свежие фото. На них она оголила живот.

«Я так ждала этого момента… И готова ко всему, что мне суждено», — подписала фото Серена.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Ранее Серена сообщила, что они с мужем Алексисом Оганяном ждут вторую дочь. У пары растёт старшая дочь, которую зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью (правда, до второй беременности) Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.