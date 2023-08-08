Гауфф поднялась в Чемпионской гонке WTA, Кудерметова и Касаткина потеряли позиции

Опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки WTA в 2023 году. Из значительных изменений стоит отметить скачок юной американки Корри Гауфф (с девятой позиции на седьмую) за счёт завоевания титула на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).
Россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина, наоборот, потеряли в рейтинге несколько позиций: Кудерметова две, Касаткина – одну.
Чемпионская гонка WTA. 25-я неделя
1. Арина Соболенко (Беларусь) – 6455 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) – 5965.
3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4891.
4. Джессика Пегула (США) – 3160.
5. Маркета Вондроушова (Чехия) – 2936.
6. Онс Жабер (Тунис) – 2781.
7 (9). Кори Гауфф (США) – 2585.
8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 2355.
9 (8). Каролина Мухова (Чехия) – 2180.
10. Белинда Бенчич (Швейцария) – 2140…
16 (14). Вероника Кудерметова (Россия) – 1858.
17 (16). Дарья Касаткина (Россия) – 1762…
20 (22). Элина Свитолина (Украина) – 1612.
21 (20). Екатерина Александрова (Россия) – 1533…
24. Анастасия Потапова (Россия) – 1432.
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