Паула Бадоса снялась с турнира в Монреале из-за проблем со здоровьем
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000, который проходит в Монреале (Канада). Она не выступала после Уимблдона из-за проблем со спиной.
«Небольшие новости: всё ещё стараюсь вернуться как можно скорее, но боль всё ещё присутствует. Я проведу без турниров ещё несколько недель. Это будет трудное время, но, надеюсь, я смогу вернуться как можно быстрее. Спасибо за поддержку», – написала спортсменка на своей странице в социальной сети.
Вместо испанки в матче первого круга в Монреале с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии сразится Магдалена Френх (Польша).
В апреле прошлого года Бадоса поднялась на вторую строчку рейтинга WTA, сейчас она занимает 45-ю строчку рейтинга.
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