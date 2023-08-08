Потапова — Мухова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 19:30 мск

В Монреале (Канада) продолжается женский турнир категории WTA-1000. Сегодня, 8 августа, встретятся россиянка Анастасия Потапова и представительница Чехии Каролина Мухова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся не ранее 19:30 мск. Победительница встречи сыграет во втором круге соревнования с румынкой Сораной Кырстей.

Счёт личных встреч равный — 1-1. При этом оба матча были не в основных сетках турниров WTA. В 2017-м Мухова победила в 1/16 соревнования ITF в Праге, а в 2019-м Потапова оказалась сильнее в решающем матче квалификации на турнир WTA в Брисбене.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн.