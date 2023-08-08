Потапова — Мухова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 19:30 мск
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В Монреале (Канада) продолжается женский турнир категории WTA-1000. Сегодня, 8 августа, встретятся россиянка Анастасия Потапова и представительница Чехии Каролина Мухова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся не ранее 19:30 мск. Победительница встречи сыграет во втором круге соревнования с румынкой Сораной Кырстей.
Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
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Каролина Мухова
К. Мухова
Счёт личных встреч равный — 1-1. При этом оба матча были не в основных сетках турниров WTA. В 2017-м Мухова победила в 1/16 соревнования ITF в Праге, а в 2019-м Потапова оказалась сильнее в решающем матче квалификации на турнир WTA в Брисбене.
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн.
Комментарии
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