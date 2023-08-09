Бублик и Шаповалов не сыграют на турнире серии Masters в Цинциннати
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (23-я ракетка мира) и представитель Казахстана Александр Бублик (28-я ракетка мира) официально не примут участие в турнире Masters в Цинциннати (США), стартующий 13 августа.
7 августа Бублик проиграл поляку Хуберту Хуркачу в первом раунде турнира в Торонто (Канада), после чего получил повреждение. Спортсмен надеется восстановиться к US Open и оставшейся части сезона.
Шаповалов уже некоторое время страдает от травмы колена, которая не позволила ему сыграть на турнире в Торонто и Вашингтоне. Спортсмен заявил, что не вернётся на корт до тех пор, пока боли в колене не пройдут.
Турнир в Цинциннати будет проходить с 13 по 20 августа. Победителем турнира в 2022 году стал хорват Борна Чорич.
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