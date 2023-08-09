Чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» Корнеева: не ощущаю себя звездой

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, что не чувствует себя звездой.

«Пока ещё очень рано до этого. Просто приятно, когда такие люди поздравляют. Не могу сказать, что жизнь изменилась. Но приятно, что берут много интервью. Допустим, прихожу на тренировки в Москве, и маленькие дети, кто только начинает играть в теннис, постоянно спрашивают, узнают, смотрят. Это приятно. Пока всё то же самое. Тем более я очень боюсь звёздной болезни – был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет. Но родители сразу сказали: «Алина, приостановись!» Так что если я выигрываю, сразу стараюсь как можно меньше думать о победе, так как понимаю, что иногда бывают не очень хорошие последствия», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате» можете читать 10 августа, в 10:00