«Я плох во всём». Рублёв, Алькарас и другие теннисисты рассказали, чего не умеют делать

Теннисисты, выступающие на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), рассказали о своих слабых сторонах.
«Я плох во всём. Кулинарные навыки? Я в жизни никогда не готовил. И в любом другом виде спорта, кроме тенниса, я ужасен. И в романтическом плане я плох. Слишком прямолинейный», — сказал российский теннисист Андрей Рублёв в видео, опубликованном в социальных сетях турнира в Торонто.
«Я не очень хорошо умею проигрывать», — признался итальянец Янник Синнер.
«Я плохо умею танцевать», — отметил греческий спортсмен Стефанос Циципас.
«Я вообще не умею танцевать», — заявил испанец Карлос Алькарас.
«Не умею складывать вещи», — сказал норвежский теннисист Каспер Рууд.
«Я плох в рисовании. Прямо ужасен», — сообщил британец Энди Маррей.
«У меня совсем нет музыкального таланта. Я очень плох в этом. И ещё совершенно не умею стоять на коньках», — сказал американский спортсмен Тейлор Фритц.
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