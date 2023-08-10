Чесноков: Медведеву будет тяжело справиться с Музетти на «Мастерсе» в Торонто

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча третьего круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Италии Лоренцо Музетти.
«Медведев одержал комфортную победу на старте в Торонто. Мне казалось, что он должен был выигрывать второй сет с более крупным счётом, но итальянец зацепился и поборолся. Что касается следующего матча, то Музетти тяжело прошёл предыдущий круг, он был на волоске от поражения. Сейчас его может так расслабить, что Даниилу будет тяжело справиться с ним», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Матч Медведева с Музетти состоится сегодня, 10 августа, и начнётся не раньше 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 10 августа 2023
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