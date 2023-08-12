Свёнтек обыграла Коллинз и встретится с Пегулой в полуфинале турнира в Монреале

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Монреале. На стадии 1/4 финала она обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Свёнтек выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Коллинз четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале турнира Свёнтек сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой.
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.
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