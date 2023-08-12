«Был бы только рад». Отец Элины Аванесян — о переходе дочери под флаг Армении

Арарат Аванесян, отец 65-й ракетки мира российской теннисистки Элины Аванесян, высказался о перспективе перехода дочери под флаг Армении.

«К сожалению, в мире не так спокойно, как хотелось бы, и всё это сказывается на спорте тоже. Конечно, было бы здорово выступать за Армению, я был бы только рад. Но сейчас Элина уже достаточно взрослая и многие решения принимает сама. Если она примет такое решение, мы, конечно же, поддержим», — приводит слова Аванесян Sportball24.

Напомним, Аванесян громко заявила о себе на «Ролан Гаррос» — 2023. Элина дошла до 1/8 финала грунтового турнира «Большого шлема», где проиграла будущей финалистке чешке Каролине Муховой со счётом 4:6, 3:6. Примечательно, что россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.