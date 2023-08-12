Андрей Ольховский поделился мнением о матче Медведева и де Минора в Торонто
Поделиться
Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о матче россиянина, третьей ракетки мира Даниила Медведева с австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).
«Относительно неожиданный результат. Не очень нравятся эти постоянные двойные от Даниила, которые на брейк-пойнтах, на матчболе. Даниил играл в корте, пытался душить темпом, но де Минор справился с этой тактикой. Алекс показал хороший теннис. А у Даниила было много невынужденных ошибок, что для него несвойственно», — приводит слова Ольховского издание «РБ Спорт».
В полуфинале соперником Алекса де Минора будет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2023
-
20:42
-
20:20
-
19:32
-
16:26
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:11
-
15:00
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:07
-
14:00
-
13:27
-
13:09
-
13:04
-
12:58
-
12:21
-
11:42
-
11:22
-
11:08
-
10:50
-
10:41
-
10:38
-
10:21
-
10:00
-
09:54
-
09:42
-
09:39
-
09:23
-
07:21
-
06:12
-
04:37
-
03:48
Партнерский контент