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Андрей Ольховский поделился мнением о матче Медведева и де Минора в Торонто

Андрей Ольховский поделился мнением о матче Медведева и де Минора в Торонто
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Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о матче россиянина, третьей ракетки мира Даниила Медведева с австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).

«Относительно неожиданный результат. Не очень нравятся эти постоянные двойные от Даниила, которые на брейк-пойнтах, на матчболе. Даниил играл в корте, пытался душить темпом, но де Минор справился с этой тактикой. Алекс показал хороший теннис. А у Даниила было много невынужденных ошибок, что для него несвойственно», — приводит слова Ольховского издание «РБ Спорт».

В полуфинале соперником Алекса де Минора будет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.

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