Ольховский — о матче Касаткиной и Рыбакиной: хороший матч с хорошим соперником

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о матче четвертьфинала хардового турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором в трёх сетах на тай-брейке казахстанка Елена Рыбакина обыграла россиянку Дарью Касаткину.

«Дарья сейчас показывает хороший теннис. Матч получился очень захватывающий. А в том, что Касаткина дважды не подала на матч, я не вижу ничего необычного. В женском теннисе подача не играет такой важной роли. Кому-то, наверное, даже легче принимать, чем подавать. Хороший матч с хорошим соперником получился. А Рыбакину можно поздравить с такой непростой победой», — приводит слова Ольховского издание «РБ Спорт».

В полуфинале турнира в Монреале Елена Рыбакина встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.