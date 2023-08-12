Ольховский — о матче Касаткиной и Рыбакиной: хороший матч с хорошим соперником
Поделиться
Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о матче четвертьфинала хардового турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором в трёх сетах на тай-брейке казахстанка Елена Рыбакина обыграла россиянку Дарью Касаткину.
«Дарья сейчас показывает хороший теннис. Матч получился очень захватывающий. А в том, что Касаткина дважды не подала на матч, я не вижу ничего необычного. В женском теннисе подача не играет такой важной роли. Кому-то, наверное, даже легче принимать, чем подавать. Хороший матч с хорошим соперником получился. А Рыбакину можно поздравить с такой непростой победой», — приводит слова Ольховского издание «РБ Спорт».
В полуфинале турнира в Монреале Елена Рыбакина встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2023
-
21:41
-
21:22
-
21:03
-
21:01
-
20:42
-
20:20
-
19:32
-
16:26
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:11
-
15:00
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:07
-
14:00
-
13:27
-
13:09
-
13:04
-
12:58
-
12:21
-
11:42
-
11:22
-
11:08
-
10:50
-
10:41
-
10:38
-
10:21
-
10:00
-
09:54
-
09:42
-
09:39
-
09:23
Партнерский контент