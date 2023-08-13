Дарья Касаткина поделилась эмоциями от выступления на турнире в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 14-я ракетка мира, поделилась эмоциями от своего выступления на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На нём спортсменка дошла до четвертьфинала, где в сложнейшем матче на тай-брейке уступила четвёртой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной.

«С разбитым сердцем из-за Монреаля. Спасибо всем за поддержку. Это была очень сложная неделя, но со множеством позитивных моментов. Увидимся через два года, Квебек!» — написала Касаткина в социальных сетях.

Далее Дарья Касаткина выступит на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В первом круге теннисистка сыграет с 57-й ракеткой мира из США Питон Стирнс, попавшей в основную сетку турнира по уайлд-кард.