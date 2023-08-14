Чесноков: Самсонова сможет выйти на финал и играть как бог

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянки Людмилы Самсоновой, 18-й ракетки мира, в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), а также поделился ожиданиями от титульного матча.
Ранее во встрече 1/2 финала Самсонова в трёх сетах обыграла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину: россиянка проиграла первый сет со счётом 1:6, а затем взяла вторую и третью партии — 6:1, 6:2.
«Рыбакина развалилась, у меня возникло такое впечатление, что сложные климатические условия и матч против Касаткиной сказались на ней. Второй и третий сеты она просто провалила. Самсонова в очень хорошей форме, она сыграла очень здорово и уверенно. Я думаю, она сможет выйти на финал и играть как бог, главное, чтобы в голове ничего не перещёлкнуло», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Финальный поединок турнира в Монреале между Людмилой Самсоновой и Джессикой Пегулой (США, 3) начнётся примерно в 00:30 по московскому времени.
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