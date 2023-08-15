Потапова с трудом обыграла 161-ю ракетку мира на старте турнира в Цинциннати
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27-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), действующей чемпионкой которого является француженка Каролин Гарсия.
В стартовом матче Потапова со счётом 1:6, 6:4, 7:5 обыграла 161-ю ракетку мира, представительницу Швейцарии Селин Наэф (WC). Встреча теннисисток продлилась 2 часа 6 минут. Потапова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Наэф три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующей соперницей Потаповой в Цинциннати станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Катержина Синякова (Чехия).
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