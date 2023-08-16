Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова потерпела поражение во 2-м круге турнира в Цинциннати

Анастасия Потапова потерпела поражение во 2-м круге турнира в Цинциннати
Комментарии

27-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.

В матче второго круга Потапова со счётом 6:4, 6:2 проиграла чемпионке Уимблдона-2023, 10-й ракетке мира, чешке Маркете Вондроушовой (10). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 12 минут. Потапова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Вондроушовой три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в четвертьфинал турнира в Цинциннати Вондроушова сразится с чемпионкой US Open — 2017, американкой Слоан Стивенс (38-я ракетка мира).

Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 19:35 МСК
Маркета Вондроушова
10
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023