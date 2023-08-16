Анастасия Потапова потерпела поражение во 2-м круге турнира в Цинциннати

27-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.

В матче второго круга Потапова со счётом 6:4, 6:2 проиграла чемпионке Уимблдона-2023, 10-й ракетке мира, чешке Маркете Вондроушовой (10). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 12 минут. Потапова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Вондроушовой три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в четвертьфинал турнира в Цинциннати Вондроушова сразится с чемпионкой US Open — 2017, американкой Слоан Стивенс (38-я ракетка мира).