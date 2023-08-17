Павлюченкова и Стефани победили Александрову и Саснович на турнире в Цинциннате.
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На турнире категории WTA-1000 в Цинциннати прошёл матч с участием двух россиянок в первом круге в парном разряде. Анастасия Павлюченкова в дуэте с бразильянкой Луизой Стефани обыграли Екатерину Александрову с её партнёршей Александровой Саснович из Беларуси со счётом 6:2, 6:0. Игра продолжалась ровно один час.
Павлюченкова и Стефани сделали две двойные ошибки против четырёх у соперниц. Также на их счету два эйса, а у Александровой с Саснович их нет.
Павлюченкова и Стефани выиграли 54 очка в матче, а их соперницы 31. Также они реализовали шесть из 15 брейк-пойнтов против одного из двух у Александровой и Саснович.
Во втором круге российско-бразильская пара сыграет с шестым сеяным дуэтом Се Шувэй/Синьюй Ван (Тайвань/Китай).
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