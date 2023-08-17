Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова и Стефани победили Александрову и Саснович на турнире в Цинциннате.

Павлюченкова и Стефани победили Александрову и Саснович на турнире в Цинциннате.
Комментарии

На турнире категории WTA-1000 в Цинциннати прошёл матч с участием двух россиянок в первом круге в парном разряде. Анастасия Павлюченкова в дуэте с бразильянкой Луизой Стефани обыграли Екатерину Александрову с её партнёршей Александровой Саснович из Беларуси со счётом 6:2, 6:0. Игра продолжалась ровно один час.

Павлюченкова и Стефани сделали две двойные ошибки против четырёх у соперниц. Также на их счету два эйса, а у Александровой с Саснович их нет.

Павлюченкова и Стефани выиграли 54 очка в матче, а их соперницы 31. Также они реализовали шесть из 15 брейк-пойнтов против одного из двух у Александровой и Саснович.

Во втором круге российско-бразильская пара сыграет с шестым сеяным дуэтом Се Шувэй/Синьюй Ван (Тайвань/Китай).

Материалы по теме
Рублёв и Пёрселл вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023