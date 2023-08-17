Джокович: я посылал воздушный поцелуй Хуберту Хуркачу

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович позировал фанатке во время матча второго круга на турнире в Цинциннати, пошутив, что посылает воздушный поцелуй Хуберту Хуркачу, чьё изображение в этот момент случайно появилось на светодиодном экране.

В первом сете испанец Давидович-Фокина был вынужден покинуть площадку на медицинский тайм-аут для лечения травмы поясницы. Пока Новак Джокович терпеливо ждал возвращения испанца, он заметил, что несколько фанатов пытались его сфотографировать. Он подошёл и послал воздушный поцелуй одной из поклонниц, вызвав аплодисменты фанатки и окружающих её зрителей.

Видео этого момента поделился канал Tennis TV в социальной сети.

Фото: Tennis TV

«На самом деле я посылал воздушный поцелуй Хуберту Хуркачу», — прокомментировал пост Джокович.