Джокович: я посылал воздушный поцелуй Хуберту Хуркачу

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович позировал фанатке во время матча второго круга на турнире в Цинциннати, пошутив, что посылает воздушный поцелуй Хуберту Хуркачу, чьё изображение в этот момент случайно появилось на светодиодном экране.
В первом сете испанец Давидович-Фокина был вынужден покинуть площадку на медицинский тайм-аут для лечения травмы поясницы. Пока Новак Джокович терпеливо ждал возвращения испанца, он заметил, что несколько фанатов пытались его сфотографировать. Он подошёл и послал воздушный поцелуй одной из поклонниц, вызвав аплодисменты фанатки и окружающих её зрителей.
Видео этого момента поделился канал Tennis TV в социальной сети.
Фото: Tennis TV
«На самом деле я посылал воздушный поцелуй Хуберту Хуркачу», — прокомментировал пост Джокович.
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