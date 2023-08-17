«Волнуюсь, нервничаю, радуюсь». Серена Уильямс — о подготовке к рождению второго ребёнка

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о подготовке к рождению второго ребёнка.

«Второй ребёнок уже в пути после долгого ожидания. Я волнуюсь, нервничаю, радуюсь — все эмоции сразу. Да, мы готовы к появлению ребёнка на свет, но на самом деле совсем не готовы. Мне нужна ещё неделя, ведь у меня нет кроватки, пеленального столика и множества других вещей. Готова ли я ментально? Хм, я думаю, да? Я не знаю! Сейчас я чувствую себя любимой. Вся семья рядом, поэтому я просто расслаблена», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.

Ранее Серена сообщила, что они с мужем Алексисом Оганяном ждут вторую дочь. У пары растёт старшая дочь, которую зовут Олимпия.