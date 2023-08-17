Андрей Чесноков объяснил причины поражения Медведева в матче со Зверевым

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) от немца Александра Зверева (4:6, 7:5, 4:6).
«Каждый матч немного похож на предыдущий. Мне кажется, невозможно всегда выкарабкиваться — в одном матче со Зверевым выкарабкался, во втором. Плюс есть один нюанс — Медведев бегает достаточно далеко от задней линии. Много сил тратит. Когда Медведев сделал брейк-пойнт во втором сете и выиграл, плюс дебют третьего сета, думал, что преимущество где-то маленькое есть у Медведева. Но после брейк-пойнта и практически матчбола казалось, что Зверев устал. Был длинный розыгрыш. Он здорово сыграл концовку этого гейма, здорово подавал подачи. В таких матчах решают одно-два очка.
Я уже до матча сказал, что Зверев в хорошей форме. У него есть шансы претендовать на титул US Open. Он сейчас восстановился, играет хорошо. У него есть уверенность в передвижении к ударам. Есть все возможности. Конечно, не могу поставить его на одну строчку с Джоковичем или Алькарасом, но шансы у него есть», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 17 августа 2023
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