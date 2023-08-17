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Руне получит 4-й номер посева на US Open благодаря падению Циципаса в рейтинге ATP

Руне получит 4-й номер посева на US Open благодаря падению Циципаса в рейтинге ATP
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас после раннего поражения на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с четвёртой строчки рейтинга ATP опустится на седьмую.

Напомним, в матче третьего круга Циципас (4) со счётом 3:6, 4:6 потерпел поражение от полуфиналиста Уимблдона-2021, 20-й ракетки мира, поляка Хуберта Хуркача. Стефанос потеряет более 500 очков, так как не сумел защитить прошлогодний финал Цинциннати.

Нельзя не отметить, что рейтинговое падение Циципаса серьёзно повлияет на ход посева на грядущем US Open – 2023. Четвёртое место Циципаса займёт 20-летний датчанин Хольгер Руне (для него эта позиция станет лучшей в карьере). Таким образом, Руне будет посеян в Нью-Йорке под четвёртым номером, что освободит его от возможной встречи с теннисистом из топ-3 до полуфинала соревнований.

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