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Анна Дмитриева: в Цинциннати Медведев и Рублёв сыграли неудачно, но что-то заложено было

Анна Дмитриева: в Цинциннати Медведев и Рублёв сыграли неудачно, но что-то заложено было
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о выступлении российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Рублёв покинул турнир после поражения в матче второго круга, Медведев завершил выступление в третьем круге.

«Я не знаю, какие задачи Медведев и Рублёв ставили перед собой. Может, они пытались во время этих матчей поэкспериментировать и проверить себя в каких-то сложных моментах. Не только наши, но и очень многие ведущие игроки ничего не проявили. Главная цель — US Open. Каким образом они настраивают подготовку, нам пока неизвестно.

Наших ребят я боюсь комментировать. В игре со Зверевым Медведев ничего не проявлял. У него есть десять дней, чтобы наладить игру. Оптимизм внушает наш настрой (смеётся). Я не хочу говорить о том, что они сыграли плохо. Да, они сыграли неудачно. Но наверняка в эти матче было что-то заложено.

У Рублёва такая игра, которая требует идеальной точности: он бьёт изо всех сил, поэтому нужно быть точным, а другого тенниса у него нет. Вряд ли Рублёв приехал туда, чтобы просто погулять по Вашингтону и съездить на «Чёртову горку» в Цинциннати. Наверняка стояли другие задачи», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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