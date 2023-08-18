Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: ждал чего-то большего от российских теннисистов на турнире в Цинциннати

Ольховский: ждал чего-то большего от российских теннисистов на турнире в Цинциннати
Комментарии

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении российских теннисистов на хардовом турнире в Цинциннати (США).

«Я не вижу пока больших проблем, главный турнир всё же US Open. Конечно, на последних двух турнирах я ждал чего-то большего от наших теннисистов, они могли пройти дальше, но ничего страшного в этом нет. Время подготовиться к US Open у них ещё есть», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, в мужской и женской сетках турнира в Цинциннати не осталось российских спортсменов. Последним среди мужчин соревнования покинул Даниил Медведев, проигравший немецкому теннисисту Александру Звереву. Лучшим результатом у женщин стал выход Дарьи Касаткиной в третий круг.

Материалы по теме
«Нет привычного Медведева». Реакция на провал Даниила на «Мастерсах» перед US Open
«Нет привычного Медведева». Реакция на провал Даниила на «Мастерсах» перед US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023