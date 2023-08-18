Ольховский: ждал чего-то большего от российских теннисистов на турнире в Цинциннати

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении российских теннисистов на хардовом турнире в Цинциннати (США).

«Я не вижу пока больших проблем, главный турнир всё же US Open. Конечно, на последних двух турнирах я ждал чего-то большего от наших теннисистов, они могли пройти дальше, но ничего страшного в этом нет. Время подготовиться к US Open у них ещё есть», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, в мужской и женской сетках турнира в Цинциннати не осталось российских спортсменов. Последним среди мужчин соревнования покинул Даниил Медведев, проигравший немецкому теннисисту Александру Звереву. Лучшим результатом у женщин стал выход Дарьи Касаткиной в третий круг.