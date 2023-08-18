Ольховский: ждал чего-то большего от российских теннисистов на турнире в Цинциннати
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении российских теннисистов на хардовом турнире в Цинциннати (США).
«Я не вижу пока больших проблем, главный турнир всё же US Open. Конечно, на последних двух турнирах я ждал чего-то большего от наших теннисистов, они могли пройти дальше, но ничего страшного в этом нет. Время подготовиться к US Open у них ещё есть», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Напомним, в мужской и женской сетках турнира в Цинциннати не осталось российских спортсменов. Последним среди мужчин соревнования покинул Даниил Медведев, проигравший немецкому теннисисту Александру Звереву. Лучшим результатом у женщин стал выход Дарьи Касаткиной в третий круг.
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