Анна Дмитриева: Касаткина более или менее готова к US Open — многое зависит от жребия

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о готовности российской теннисистки Дарьи Касаткиной к предстоящему турниру «Большого шлема» US Open.

«Что касается Касаткиной, она всегда играет неровно. Она сыграла очень хорошо против Рыбакиной на прошлом турнире: в своём стиле, умно, тонко. Они играли три с половиной часа и закончили в третьем часу ночи, что сказалось и на Рыбакиной — весь режим полетел к чёртовой матери. То, что Касаткина проиграла Соболенко, вполне логично. Касаткина более или менее готова к US Open. Многое зависит от того, какой у неё будет жребий», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На стадии 1/8 финала турнира в Цинциннати Дарья Касаткина уступила теннисистке из Беларуси Арине Соболенко со счётом 3:6, 3:6.