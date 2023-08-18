Алехандро Давидович-Фокина: я буду готов к US Open, скоро увидимся в Нью-Йорке

23-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина заявил, что сыграет на US Open, несмотря на травму спины.
«Извините, не смог завершить игру в Цинциннати, спасибо за прекрасный приём. После нескольких дней отдыха моя спина стала лучше, и я буду готов к US Open. Скоро увидимся в Нью-Йорке», – написал Давидович-Фокина на своей странице в социальной сети.
Напомним, во втором круге турнира в Цинциннати испанский теннисист снялся с соревнований из-за травмы во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич, который уже потерпел поражение в нынешнем розыгрыше.
- 18 августа 2023
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