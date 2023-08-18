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Гауфф вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, где сыграет со Свёнтек

Гауфф вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, где сыграет со Свёнтек
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Американская теннисистка Кори Гауфф (седьмая ракетка мира) в двух сетах переиграла 43-ю ракетку мира, итальянскую спортсменку Ясмине Паолини (6:3, 6:2) и вышла в полуфинальную часть турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), общий призовой фонд которого составляет $ 2 788 468.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 попыток. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 22:10 МСК
Ясмине Паолини
43
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В третьем круге Гауфф встретится с представительницей Польши, первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

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Соревнования завершатся 20 августа, за неделю до начала турнира US Open в Нью-Йорке.

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