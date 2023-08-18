Гауфф вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, где сыграет со Свёнтек

Американская теннисистка Кори Гауфф (седьмая ракетка мира) в двух сетах переиграла 43-ю ракетку мира, итальянскую спортсменку Ясмине Паолини (6:3, 6:2) и вышла в полуфинальную часть турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), общий призовой фонд которого составляет $ 2 788 468.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 попыток. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге Гауфф встретится с представительницей Польши, первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

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Соревнования завершатся 20 августа, за неделю до начала турнира US Open в Нью-Йорке.