Соболенко: Жабер сильно раздражает меня в хорошем смысле. Рада, что смогла обыграть её

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над представительницей Туниса Онс Жабер в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати высказалсь о повреждении соперницы, а также поделилась впечатлениями от игры.

«Мне немного жаль Онс. Я надеюсь, что она скоро поправится и будет готова к Открытому чемпионату США. Она — невероятная спортсменка. Она меня сильно раздражает в хорошем смысле. Жабер — действительно сложная соперница. Очень рада, что смогла обыграть её в этом матче. Что касается болельщиков, в прошлых матчах я чувствовала поддержку, но в этот раз казалось, что зрители хотят, чтобы я просто ушла», — сказала Соболенко после матча.

В полуфинале турнира Соболенко встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой, которой проиграла в этом году в очень напряжённом полуфинале «Ролан Гаррос».