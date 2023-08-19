Джокович опубликовал видео баскетбольной тренировки с Рублёвым, обратившись к Кириленко

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором вместе с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым отрабатывает трёхочковый бросок в баскетбольное кольцо.

В описании к видео Джокович обратился к легендарному российскому баскетболисту, президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко. «Что думаешь о наших навыках?» — написал Новак.

Рублёв сам оценил собственные навыки в комментариях. «Мы бесполезны», — в шутку написал Андрей.

В данный момент Джокович находится в Цинциннати (США), где продолжает выступление на турнире серии «Мастерс». Он сразится с немцем Александром Зверевым за выход в финал соревнований. Рублёв также приезжал в Цинциннати, однако потерпел поражение во втором круге.