Джокович опубликовал видео баскетбольной тренировки с Рублёвым, обратившись к Кириленко

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором вместе с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым отрабатывает трёхочковый бросок в баскетбольное кольцо.
В описании к видео Джокович обратился к легендарному российскому баскетболисту, президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко. «Что думаешь о наших навыках?» — написал Новак.
Рублёв сам оценил собственные навыки в комментариях. «Мы бесполезны», — в шутку написал Андрей.
В данный момент Джокович находится в Цинциннати (США), где продолжает выступление на турнире серии «Мастерс». Он сразится с немцем Александром Зверевым за выход в финал соревнований. Рублёв также приезжал в Цинциннати, однако потерпел поражение во втором круге.
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