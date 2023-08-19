«Хватит уже унижать молодёжь». Кириленко отреагировал на видео Джоковича с Рублёвым

Легендарный российский баскетболист, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на обращение к нему 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира, серба Новака Джоковича.

Напомним, ранее Джокович опубликовал видеоролик, на котором вместе с чемпионом Олимпиады-2020 в миксте, восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым отрабатывает трёхочковый бросок в баскетбольное кольцо. «Что думаешь о наших навыках?» — спросил Новак Кириленко.

«Я уже написал Джоковичу ответ, что наша ветеранская команда ждёт сербского пойнтгарда. Хватит уже унижать молодёжь, пора бы и честь знать», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В данный момент Джокович находится в Цинциннати (США), где продолжает выступление на «Мастерсе». Он поборется с немцем Александром Зверевым за выход в финал соревнований.