«Хватит уже унижать молодёжь». Кириленко отреагировал на видео Джоковича с Рублёвым

Легендарный российский баскетболист, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на обращение к нему 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира, серба Новака Джоковича.
Напомним, ранее Джокович опубликовал видеоролик, на котором вместе с чемпионом Олимпиады-2020 в миксте, восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым отрабатывает трёхочковый бросок в баскетбольное кольцо. «Что думаешь о наших навыках?» — спросил Новак Кириленко.
«Я уже написал Джоковичу ответ, что наша ветеранская команда ждёт сербского пойнтгарда. Хватит уже унижать молодёжь, пора бы и честь знать», — приводит слова Кириленко ТАСС.
В данный момент Джокович находится в Цинциннати (США), где продолжает выступление на «Мастерсе». Он поборется с немцем Александром Зверевым за выход в финал соревнований.
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