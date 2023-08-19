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Хольгер Руне рассказал, когда вернётся на корт после травмы спины

Хольгер Руне рассказал, когда вернётся на корт после травмы спины
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Пятая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился с фанатами новостями о своей травме спины. Из-за неё датчанин снялся со своего стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Небольшое обновление. Произошли некоторые улучшения касаемо моих болей в спине. Сканирование, рентген, лечение и отличная командная работа врачей Нью-Йорка и Монако и моей команды позволяют мне быть уверенным, что я буду готов выйти на тренировку в понедельник. Благодарен всем, кто мне помогает», — написал Руне в своих социальных сетях.

На следующей неделе Хольгер впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира. Это означает, что Руне будет посеян в Нью-Йорке под четвёртым номером, что освободит его от возможной встречи с соперниками из топ-3 (Карлос Алькарас, Новак Джокович и Даниил Медведев) до полуфинала соревнований.

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