Чесноков: уверен, что Медведев вновь сыграет на Итоговом турнире ATP

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о том, сыграет ли россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира, на Итоговом турнире ATP в 2023 году.

«Думаю, что Медведев попадёт на Итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На Итоговый турнир ATP уже отобрались первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. Даниилу Медведеву до квалификационного порога (6000 очков) не хватает 610 очков рейтинга — их в активе спортсмена 5390.