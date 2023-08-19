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Чесноков: уверен, что Медведев вновь сыграет на Итоговом турнире ATP

Чесноков: уверен, что Медведев вновь сыграет на Итоговом турнире ATP
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о том, сыграет ли россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира, на Итоговом турнире ATP в 2023 году.

«Думаю, что Медведев попадёт на Итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На Итоговый турнир ATP уже отобрались первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. Даниилу Медведеву до квалификационного порога (6000 очков) не хватает 610 очков рейтинга — их в активе спортсмена 5390.

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