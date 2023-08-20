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Мирра Андреева поделилась фотографией с Варварой Грачёвой из Кливленда

Мирра Андреева поделилась фотографией с Варварой Грачёвой из Кливленда
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Российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала фотографию с Варварой Грачёвой, бывшей россиянкой, ныне представляющей сборную Франции. Фото сделано в Кливленде (США), где обе спортсменки уже в воскресенье, 20 августа, начнут борьбу на хардовом турнире категории WTA-250.

Фото: Социальные сети Мирры Андреевой

В первом круге Кливленда 16-летняя Мирра Андреева встретится с 43-летней американкой Винус Уильямс, выступающей на соревнованиях по уайлд-кард. Варвара Грачёва же поборется за выход во второй круг с немкой Татьяной Марией (SR). Также на турнире выступят россиянки Вероника Кудерметова (WC), Екатерина Александрова (4) и Анна Блинкова (8).

Соревнования в Кливленде пройдут с 20 по 26 августа. Действующая чемпионка турнира — россиянка Людмила Самсонова.

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